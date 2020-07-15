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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100053 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108619 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 113474 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114395 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 137657 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 10:59 • 103389 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102744 просмотра

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Суд снова отложил рассмотрение апелляции на меру пресечения Януковичу

Суд снова отложил рассмотрение апелляции на меру пресечения Януковичу

Киев  •  УНН

 • 10909 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Киевский апелляционный суд отложил на 11 августа судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на применение меры пресечения в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли на 11 августа в 14:15", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 14 июля в 16:00 в Киевском апелляционном суде должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на применение меры пресечения в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Однако вчера днем в Киевском апелляционном суде проводилась эвакуация из-за сообщения о заминировании. В результате взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отказал защите в изменении территориальной подсудности при рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковичу по вышеупомянутому делу.

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