Суд знову переніс розгляд справи щодо нового українського правопису
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Окружний адміністративний суд знову переніс розгляд по суті справу щодо оскарження нового правопису. Про це журналісту УНН повідомив один із позивачів - голова громадської організації "Правова держава" Ростислав Кравець.
"Сьогодні засідання зняли з розгляду через хворобу одного з членів колегії суддів", - сказав Кравець.
Також, Кравець додав, що нову дату розгляду ще не призначили.
Як повідомлялося в УНН, Окружний адміністративний суд Києва об’єднав в одне провадження дві справи щодо оскарження нової редакції правопису та призначив до розгляду по суті.
Нагадаємо, позивачка звернулася до суду в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу — та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".
Також до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов ще один позов до Кабінету Міністрів України щодо визнання незаконною та скасування Постанови Уряду №437 від 22 травня 2019 року, якою було затверджено український правопис в новій редакції. Позивачем виступає ГО "Правова держава".
Нова редакція "Українського правопису" набрала чинності 3 червня. Після цього Міністерство освіти і науки опублікувало остаточну версію нової редакції “Українського правопису”.