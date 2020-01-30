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Суд снова перенес рассмотрение дела по новому украинскому правописанию

Киев • УНН

 • 19435 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Окружной административный суд снова перенес рассмотрение по существу дело по обжалованию нового правописания. Об этом журналисту УНН сообщил один из истцов - глава общественной организации "Правовое государство" Ростислав Кравец.

Суд снова перенес рассмотрение дела по новому украинскому правописанию

"Сегодня заседание сняли с рассмотрения из-за болезни одного из членов коллегии судей", - сказал Кравец.

Также, Кравец добавил, что новую дату рассмотрения еще не назначили.

Как сообщалось в УНН, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Напомним, истица обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене Постановления Правительства №437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО "Правовое государство".

Новая редакция "украинского правописания" вступила в силу 3 июня. После этого Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "украинского правописания".

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