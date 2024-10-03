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Суд залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла

Суд залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла

Київ • УНН

 • 14916 перегляди

ВАКС продовжив тримання під вартою Олександра Хейла, ексзаступника міністра енергетики, на 2 місяці. Його звинувачують в отриманні хабара у $500 тис за дозвіл на вивезення обладнання з прифронтової зони.

Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі, яких викрили на одержанні хабара за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Про це пише УНН із посиланням на САП.

Деталі

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики та його довіреній особі, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району

- пише САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про заступника міністра енергетики України Олександра Хейла.

Зазначається, що суд залишив без змін альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 25 млн гривень та 65 млн гривень відповідно.

Нагадаємо

В серпні заступника міністра енергетики України та трьох його спільників викрили на одержанні хабаря у півмільйона доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Тоді ж Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики України на тлі справи про хабар на пів мільйона доларів. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
vyshchyi-antykoruptsiinyi-sud-ukrainyВищий антикорупційний суд України
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