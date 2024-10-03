Суд залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла
Київ • УНН
ВАКС продовжив тримання під вартою Олександра Хейла, ексзаступника міністра енергетики, на 2 місяці. Його звинувачують в отриманні хабара у $500 тис за дозвіл на вивезення обладнання з прифронтової зони.
Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі, яких викрили на одержанні хабара за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
Про це пише УНН із посиланням на САП.
Деталі
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики та його довіреній особі, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району
Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про заступника міністра енергетики України Олександра Хейла.
Зазначається, що суд залишив без змін альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 25 млн гривень та 65 млн гривень відповідно.
Нагадаємо
В серпні заступника міністра енергетики України та трьох його спільників викрили на одержанні хабаря у півмільйона доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
Тоді ж Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики України на тлі справи про хабар на пів мільйона доларів.