Суд залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла

Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу та його довіреній особі, яких викрили на одержанні хабара за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Про це пише УНН із посиланням на САП.

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Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра енергетики та його довіреній особі, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району