Суд оставил под стражей экс-заместителя министра энергетики Хейла
Киев • УНН
ВАКС продлил содержание под стражей Александра Хейла, экс-заместителя министра энергетики, на 2 месяца. Его обвиняют в получении взятки в $500 тыс. за разрешение на вывоз оборудования из прифронтовой зоны.
Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу и его доверенному лицу, которых разоблачили на получении взятки за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.
Об этом пишет УНН с ссылкой на САП.
Детали
Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики и его доверенному лицу, которых уличили в получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о заместителе министра энергетики Украины Александра Хейла.
Отмечается, что суд оставил без изменений альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 25 млн гривен и 65 млн гривен соответственно.
Напомним,
В августе заместителя министра энергетики Украины и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.
Тогда же Кабмин уволил Александра Хейла с должности заместителя министра энергетики Украины на фоне дела о взятке в полмиллиона долларов.