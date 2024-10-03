Суд оставил под стражей экс-заместителя министра энергетики Хейла

Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу и его доверенному лицу, которых разоблачили на получении взятки за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Об этом пишет УНН с ссылкой на САП.

Детали

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики и его доверенному лицу, которых уличили в получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района - пишет САП.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о заместителе министра энергетики Украины Александра Хейла.

Отмечается, что суд оставил без изменений альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 25 млн гривен и 65 млн гривен соответственно.

Напомним,

В августе заместителя министра энергетики Украины и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Тогда же Кабмин уволил Александра Хейла с должности заместителя министра энергетики Украины на фоне дела о взятке в полмиллиона долларов.