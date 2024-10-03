Суд оставил под стражей экс-заместителя министра энергетики Хейла

ukenru
Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
  •  53358 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
  •  69463 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
  •  86967 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  101269 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
2 октября 2024, 15:44  •  124184 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  133131 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
2 октября 2024, 13:40  •  133084 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
2 октября 2024, 12:44  •  128151 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  112985 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  105084 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

В Киеве и ряде областей воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

  •  19414 просмотра
Швейцария выделит 1,5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины

Швейцария выделит 1,5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины

  •  31871 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  106813 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  108617 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  36565 просмотра
публикации
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  36565 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  108617 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  106813 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  120041 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  122641 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  1209 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  4957 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  112605 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

2 октября 2024, 16:45  •  100496 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

2 октября 2024, 13:56  •  105785 просмотра
Актуальное
Суд оставил под стражей экс-заместителя министра энергетики Хейла

Суд оставил под стражей экс-заместителя министра энергетики Хейла

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 15:31  •  5728 просмотра

Read in English

ВАКС продлил содержание под стражей Александра Хейла, экс-заместителя министра энергетики, на 2 месяца. Его обвиняют в получении взятки в $500 тыс. за разрешение на вывоз оборудования из прифронтовой зоны.

Высший антикоррупционный суд продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу и его доверенному лицу, которых разоблачили на получении взятки за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Об этом пишет УНН с ссылкой на САП.

Детали

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра энергетики и его доверенному лицу, которых уличили в получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района

- пишет САП.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о заместителе министра энергетики Украины Александра Хейла.

Отмечается, что суд оставил без изменений альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 25 млн гривен и 65 млн гривен соответственно.

Напомним,

В августе заместителя министра энергетики Украины и трех его сообщников разоблачили на получении взятки в полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Тогда же Кабмин уволил Александра Хейла с должности заместителя министра энергетики Украины на фоне дела о взятке в полмиллиона долларов. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
ukrainaУкраина