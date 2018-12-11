Суд залишив Вишинського під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Херсонський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про продовження строку тримання під вартою до 28 грудня 2018 року керівника “РИА “Новости-Украина” Кирила Вишинського. Про це повідомили УНН у прокуратурі Автономної Республіки Крим.
“Інформація підтверджується”, - сказали у прокуратурі АРК, відповідаючи на запитання про те, чи залишив без змін Херсонський апеляційний суд запобіжний захід Вишинському.
Як повідомляв УНН, Херсонський міський суд продовжив строк тримання під вартою керівника “РИА “Новости-Украина” Кирилу Вишинському до 28 грудня 2018 року.
Захист оскаржив це рішення до Херсонського апеляційного суду.
Кирила Вишинського затримали у Києві 15 травня за підозрою у державній зраді.
17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.
1 червня Вишинський заявив про вихід з українського громадянства.