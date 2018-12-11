Суд оставил Вышинского под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Херсонский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей до 28 декабря 2018 руководителю "РИА" Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Автономной Республики Крым.
"Информация подтверждается", - сказали в прокуратуре АРК, отвечая на вопрос о том, оставил без изменений Херсонский апелляционный суд мера пресечения Вышинскому.
Как сообщал УНН, Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителю "РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 28 декабря 2018 года.
Защита обжаловала это решение в Херсонский апелляционный суд.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене.
17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
1 июня Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.