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Суд оставил Вышинского под стражей

Киев • УНН

 • 10063 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Херсонский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей до 28 декабря 2018 руководителю "РИА" Новости-Украина" Кириллу Вышинскому. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Автономной Республики Крым.

Суд оставил Вышинского под стражей

"Информация подтверждается", - сказали в прокуратуре АРК, отвечая на вопрос о том, оставил без изменений Херсонский апелляционный суд мера пресечения Вышинскому.

Как сообщал УНН, Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителю "РИА "Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 28 декабря 2018 года.

Защита обжаловала это решение в Херсонский апелляционный суд.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене.

17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

1 июня Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.

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