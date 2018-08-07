Суд залишив у силі рішення про поновлення на посаді Бочковського

"Апеляційні скарги ДСНС, Кабінету міністрів, МВС задовольнити частково. Змінити рішення Окружного адміністративного суду Києва, виклавши пункт 5 резулятивної частини у такій редакції: Стягнути на користь Бочковського з ДСНС середню заробітну плату за час вимушеного прогулу з 25 березня 2015 року по 26 квітня 2018 року у розмірі 546 тис. 273 грн. В іншій частині рішення … залишити без змін", - сказав головуючий суддя.

Як повідомляв УНН, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.



Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не бачить підстав для поновлення Бочковського на посаді.



7 травня Бочковський подав заяву до Мін’юсту про примусове поновлення на посаді голови ДСНС.



Кабмін подав апеляцію на рішення суду про відновлення Бочковського на посаді голови ДСНС.

Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).