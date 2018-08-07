Суд оставил в силе решение о восстановлении в должности Бочковского

"Апелляционные жалобы ГСЧС, Кабинета министров, МВД удовлетворить. Изменить решение Окружного административного суда Киева, изложив пункт 5 резолютивной части в следующей редакции: Взыскать в пользу Бочковского с ГСЧС среднюю заработную плату за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 по 26 апреля 2018 года в размере 546 тыс. 273 грн. в остальной части решение ... оставить без изменений", - сказал председательствующий судья.

Как сообщал УНН, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.



Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для возобновления Бочковского в должности.



7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности председателя ГСЧС.



Кабмин подал апелляцию на решение суда о восстановлении Бочковского на посту главы ГСЧС.

Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий за 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления).