Суд залишив Шуфрича під вартою

Цитата

“Залишити без змін (запобіжний захід — ред.). Подані апеляційні скарги адвокатів залишити без задоволення”, — сказав суддя.

Доповнення

Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт без можливості внесення застави до 13 листопада.

Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого — координація російської агентури в Україні.