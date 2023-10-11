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Суд залишив Шуфрича під вартою

Суд залишив Шуфрича під вартою

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді, передає УНН.

Цитата

“Залишити без змін (запобіжний захід — ред.). Подані апеляційні скарги адвокатів залишити без задоволення”, — сказав суддя.

Доповнення

Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт без можливості внесення застави до 13 листопада.

Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого — координація російської агентури в Україні.

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