Суд залишив Шуфрича під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді, передає УНН.
Цитата
“Залишити без змін (запобіжний захід — ред.). Подані апеляційні скарги адвокатів залишити без задоволення”, — сказав суддя.
Доповнення
Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт без можливості внесення застави до 13 листопада.
Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого — координація російської агентури в Україні.