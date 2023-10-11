Суд оставил Шуфрича под стражей

ukru
Эксклюзив
06:36 • 43766 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 82759 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 124799 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 158742 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 127199 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 121689 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 156872 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116445 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122927 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130615 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 57835 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 42000 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 106256 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 40941 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 96546 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 124799 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 158742 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 116243 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 123291 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 156872 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 18096 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 144466 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 152043 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 156423 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 154468 просмотра
Актуальное
Суд оставил Шуфрича под стражей

Суд оставил Шуфрича под стражей

Киев • УНН

 • 469584 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей нардепа Нестора Шуфрича, которого подозревают в государственной измене, передает УНН.

Цитата

“Оставить без изменений (меру пресечения — ред.). Поданные апелляционные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения”, — сказал судья.

Дополнение

Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест без возможности внесения залога до 13 ноября.

Служба безопасности Украины 15 сентября сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу. Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого — координация российской агентуры в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы