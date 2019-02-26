"Суд" залишив Бекірова під вартою

"Судове засідання закінчилося, запобіжний захід залишили без змін до 12 квітня 2019 року", - відзначили правозахисники.

У повідомленні йдеться, що адвокат під час засідання просив суд змінити запобіжний захід своєму підзахисному, перерахувавши ряд хвороб Бекірова. Активіст сказав в суді, що не буде переховуватися і знищувати докази, і попросив змінити запобіжний захід "хоча б на домашній арешт", адвокат його підтримав.

Крім того, в суді Бекіров погано себе почував, йому викликали лікаря.

"Почалися судові дебати. Адвокат просить змінити запобіжний захід. Обвинувачений погано себе почуває, йому викликали лікаря", - повідомили правозахисники.

Як повідомляв УНН, підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 12 квітня.

Раніше повідомлялося, що стан здоров'я Едема Бекирова надкритичний.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекирова затримали російські силовики на в'їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.