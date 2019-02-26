"Суд" оставил Бекирова под стражей

"Судебное заседание закончилось, меру пресечения оставили без изменений до 12 апреля 2019 года", - отметили правозащитники.

В сообщении идет речь, что адвокат во время заседания просил суд изменить меру пресечения своему подзащитному, перечислив ряд болезней Бекирова. Активист сказал в суде, что не будет скрываться и уничтожать доказательства, и попросил изменить меру пресечения "хотя бы на домашний арест", адвокат его поддержал.

Кроме того, в суде Бекиров плохо себя чувствовал, ему вызвали врача.

"Начались судебные прения. Адвокат просит изменить меру пресечения. Обвиняемый плохо себя чувствует, ему вызвали врача", - сообщили правозащитники.

Как сообщал УНН, подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил арест крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 12 апреля.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Эдема Бекирова сверхкритическое.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.