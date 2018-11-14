Суд відмовився скасувати арешт майна співробітника столичного главку СБУ

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання про скасування арешту майна начальника сектору контррозвідки Лівобережного міжрайонного відділу Служби безпеки України у місті Києві та Київській області Олександра Карамушки, підозрюваного в отриманні 47,5 тис. дол. хабара. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

“У задоволенні клопотання адвоката ... про скасування арешту майна в кримінальному провадженні... відмовити”, — йдеться в резулятивній частині ухвали суду.

Також вказано, що ухвала суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 24 квітня 2018 року співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.

27 квітня 2018 року Солом’янський районний суд Києва застосував до керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 1,2 млн грн.

У травні суд відсторонив Карамушку від посади керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

12 жовтня у НАБУ повідомили, що завершили слідство у справі Карамушки

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