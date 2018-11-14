Суд отказался отменить арест имущества сотрудника столичного главка СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство об отмене ареста имущества начальника сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области Александра Карамушки, подозреваемого в получении 47,5 тыс. долл. взятки. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"В удовлетворении ходатайства адвоката ... об отмене ареста имущества в уголовном производстве ... отказать", - говорится в резолютивной части постановления суда.
Также указано, что постановление суда обжалованию не подлежит.
Напомним, 24 апреля 2018 года сотрудники НАБУ уличили в получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.
27 апреля 2018 года Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушки мера пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 1,2 млн грн.
В мае суд отстранил Карамушку от должности руководителя структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
12 октября в НАБУ сообщили, что завершили следствие по делу Карамушки.