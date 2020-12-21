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Суд відмовив керівнику порту "Чорноморськ" у пом’якшенні запобіжного заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігорю Шевченку, якого підозрюють у вимаганні та отриманні хабара. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

Суд відмовив керівнику порту "Чорноморськ" у пом’якшенні запобіжного заходу

"21 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги захисників на ухвалу слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2020 року про застосування до підозрюваного, в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ", запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 102 тис. грн. За результатами судового засідання суд залишив апеляційні скарги захисників без задоволення, а ухвалу слідчої судді без змін", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на даний час за підозрюваного внесена визначена сума застави у повному обсязі і покладено ряд процесуальних обов’язків.

Як повідомлялося, ВАКС взяв під варту з альтернативою внесення застави у понад 2 млн грн в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Шевченка, якого підозрюють у вимаганні та отриманні хабара.

Нагадаємо, Шевченку та його спільнику, яких було викрито на одержанні 250 тис. доларів, повідомлено про підозру.

Як повідомлялося, на отриманні хабара у розмірі 250 тис. доларів викрито керівника ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ".

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