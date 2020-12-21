Суд отказал руководителю порта "Черноморск" в смягчении меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игорю Шевченко, которого подозревают в вымогательстве и получении взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"21 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы защитников на решение следственной судьи Высшего антикоррупционного суда от 12 декабря 2020 года о применении к подозреваемому, и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск", меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. По результатам судебного заседания суд оставил апелляционные жалобы защитников без удовлетворения, а постановление следственной судьи без изменений", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в настоящее время за подозреваемого внесена определенная сумма залога в полном объеме и положено ряд процессуальных обязанностей.
Как сообщалось, ВАКС взял под стражу с альтернативой внесения залога в более 2 млн грн и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игоря Шевченко, которого подозревают в вымогательстве и получении взятки.
Напомним, Шевченко и его сообщнику, которые были уличены в получении 250 тыс. долларов, сообщено о подозрении.
Как сообщалось, в получении взятки в размере 250 тыс. долларов разоблачен руководитель ГП "Морской торговый порт "Черноморск".