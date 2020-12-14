ВАКС заарештував керівника порту "Чорноморськ"

"У суботу, 12 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн 102 тис. грн. Строк запобіжного заходу – 60 днів з моменту його затримання", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у разі внесення застави, на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки: прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; не відлучатися із м. Чорноморськ Одеської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі; здати на зберігання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю (браслет).

"Строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного у разі його звільнення з-під варти у зв’язку з внесенням застави, - до 8 лютого 2021 року", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Шевченку та його спільнику, яких було викрито на одержанні 250 тис. доларів, повідомлено про підозру.

Як повідомлялося, на отриманні хабаря у розмірі 250 тисяч доларів викрито керівника ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ".