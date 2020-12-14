ВАКС заарештував керівника порту "Чорноморськ"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою внесення застави у понад 2 млн грн в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Шевченка, якого підозрюють у вимаганні та отриманні хабара. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.
"У суботу, 12 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн 102 тис. грн. Строк запобіжного заходу – 60 днів з моменту його затримання", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у разі внесення застави, на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки: прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; не відлучатися із м. Чорноморськ Одеської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі; здати на зберігання до територіального підрозділу Державної міграційної служби України свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю (браслет).
"Строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного у разі його звільнення з-під варти у зв’язку з внесенням застави, - до 8 лютого 2021 року", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Шевченку та його спільнику, яких було викрито на одержанні 250 тис. доларів, повідомлено про підозру.
Як повідомлялося, на отриманні хабаря у розмірі 250 тисяч доларів викрито керівника ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ".