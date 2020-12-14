ВАКС арестовал руководителя порта "Черноморск"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в более 2 млн грн и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игоря Шевченко, которого подозревают в вымогательстве и получении взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"В субботу, 12 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Срок пресечения - 60 дней с момента его задержания", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности: прибывать по требованию к следователю (детективу), прокурору и суд; не отлучаться из г. Черноморск Одесской области без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда; уведомлять следователя (детектива), прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении; сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет).
"Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого в случае его освобождения из-под стражи в связи с внесением залога - до 8 февраля 2021 года", - отмечается в сообщении.
Напомним, Шевченко и его сообщнику, которые были уличены в получении 250 тыс. долларов, сообщено о подозрении.
Как сообщалось, в получении взятки в размере 250 тысяч долларов разоблачен руководитель ГП "Морской торговый порт "Черноморск".