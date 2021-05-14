Суд Великої Британії скасував рішення про борг проти прем'єр-міністра Джонсона

Деталі

Претензія була відхилена у суді та визнана “абсолютно безпідставною”, і уряд присудив відшкодувати витрати.

Фінанси Джонсона були предметом пильної перевірки протягом останніх тижнів: виборча влада розслідувала фінансування реконструкції його квартири, а парламент розслідував заяву, яку він зробив щодо зарубіжної поїздки, яку фінансують донори.

Рішення окружного суду видається, коли хтось подає позов, а судді вирішують, що гроші потрібно заплатити. Це може бути вирішено за замовчуванням, якщо суд не отримає відповіді на листування з цього питання.

Контекст

Виборча комісія раніше почала інше розслідування проти прем’єра Британії в зв’язку з незадекларованим ремонтом в квартирі Джонсона на Даунінг-стріт. Як зазначає відомство, звинувачення на адресу Джонсона не нашкодили його репутації серед виборців, оскільки перед місцевими виборами грають роль досягнення консерваторів.

Уповноважена з питань парламентських стандартів в Великобританії Кетрін Стоун заявила, що проти прем’єр-міністра Бориса Джонсона ведеться розслідування через незадекларований відпочинок на Карибських островах в 2019 році.