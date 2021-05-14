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Суд Великобритании отменил решение о долге против премьер-министра Джонсона

Киев • УНН

 • 13740 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Судебный приказ о его погашении долга в размере 535 фунтов (752 доллара) премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона было отменено на следующий день после того, как новости о постановлении поставили вопрос о его личных финансах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Суд Великобритании отменил решение о долге против премьер-министра Джонсона

Детали

Претензия была отклонена в суде и признана “абсолютно безосновательной”, и правительство приговорил возместить расходы.

Финансы Джонсона были предметом пристального проверки в течение последних недель: избирательная власть расследовала финансирования реконструкции его квартиры, а парламент расследовал заявление, которое он сделал по зарубежной поездки, которую финансируют доноры.

Решение окружного суда выдается, когда кто-то подает иск, а судьи решают, что деньги нужно заплатить. Это может быть решено по умолчанию, если суд не получит ответы на переписку по этому вопросу.

Контекст

Избирательная комиссия ранее начала другое расследование против премьера Великобритании в связи с декларировать ремонтом в квартире Джонсона на Даунинг-стрит. Как отмечает ведомство, обвинения в адрес Джонсона не навредили его репутации среди избирателей, поскольку перед местными выборами играют роль достижения консерваторов.

Уполномоченный по вопросам парламентских стандартов в Великобритании Кэтрин Стоун заявила, что против премьер-министра Бориса Джонсона ведется расследование через незадекларированный отдых на Карибских островах в 2019 году.

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