Суд Великобритании отменил решение о долге против премьер-министра Джонсона

КИЕВ. 14 мая. УНН. Судебный приказ о его погашении долга в размере 535 фунтов (752 доллара) премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона было отменено на следующий день после того, как новости о постановлении поставили вопрос о его личных финансах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.