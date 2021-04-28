Скандал навколо Джонсона: Британія почала розслідування щодо фінансування ремонту резиденції прем'єра

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Ситуація загострилася після того, як опоненти Джонсона зажадали пояснень щодо фінансування ремонту його резиденції на Даунінг-стріт.

Згідно з інформацією видання, ремонт в резиденції Джонсона був закінчений до весни, проте не оплачений.

Щорічно Борис Джонсон отримує допомогу, в розмірі 30 тисяч фунтів, яка приходить від платників податків. Засоби розраховані на утримання і меблі для його місця проживання, але все, що перевищує цю суму, повинно бути задекларовано. Передбачається, що сума, витрачена на ремонт перевищує 30 тис. фунтів, і тому не задекларована.

Британські ЗМІ повідомляли в березні, що прем'єр має намір створити благодійний фонд, щоб залучити приватні пожертвування.

Припущення з приводу використання політичних пожертв для ремонту квартири висловив колишній головний радник Джонсона Домінік Каммінгс.

Крім цього, за 8 днів до місцевих виборів в Англії, а також перед виборами в Уельську і шотландську регіональні асамблеї, на адресу прем'єр-міністра була адресована низка звинувачень. Зокрема, Джонсона звинувачували в початковому безладді у врегулюванні COVID-19, а також ставили питання про те, хто відповідає за виток інформації в його уряді.

У березні прес-секретар Джонсона заявила, що пожертвування, подарунки і пільги були офіційно задекларовані, а кошти Консервативної партії не використовуються для оплати ремонту.

Як передає видання Bloomberg, лідер опозиції Кейр Стармер тричі просив його сказати, хто оплатив початковий рахунок за роботи, але Джонсон відмовився коментувати.

ЗМІ також оприлюднили інформацію, що ремонт коштує 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Після цього міністри заявили, що Джонсон сам заплатив за роботу, проте джерело коштів залишається невідомим і викликає багато запитань.

На даний момент планується перевірити, які транзакції, пов'язані з ремонтом на Даунінг-стріт 11, потрапляють під дію правил, нагляд за дотриманням яких здійснює Виборча комісія, і чи були ці кошти задекларовані належним чином.

Додамо

Раніше Джонсон заявив, що не втручатиметься в скандал, що розгорівся навколо британської королівської сім'ї після того, як дружина принца Гаррі Меган Маркл звинуватила її членів в расизмі.