Скандал вокруг Джонсона: Британия начала расследование по финансированию ремонта резиденции премьера

Детали

Ситуация обострилась после того, как оппоненты Джонсона потребовали объяснений о финансировании ремонта его резиденции на Даунинг-стрит.

Согласно информации издания, ремонт в резиденции Джонсона был закончен к весне, однако не оплачен.

Ежегодно Борис Джонсон получает помощь, в размере 30 тысяч фунтов, которая приходит от налогоплательщиков. Средства рассчитаны на содержание и мебель для его места жительства, но все, что превышает эту сумму, должно быть задекларировано. Предполагается, что сумма, потраченная на ремонт превышает 30 тыс. фунтов, и поэтому не задекларирована.

Британские СМИ сообщали в марте, что премьер намерен создать благотворительный фонд, чтобы привлечь частные пожертвования.

Предположения по поводу использования политических пожертвований для ремонта квартиры выразил бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс.

Кроме этого, за 8 дней до местных выборов в Англии, а также перед выборами в уэльскую и шотландскую региональные ассамблеи, в адрес премьер-министра был адресован ряд обвинений. В частности, Джонсона обвиняли в начальном беспорядке в урегулировании COVID-19, а также задавали вопросы о том, кто отвечает за утечки информации в его правительстве.

В марте пресс-секретарь Джонсона заявила, что пожертвования, подарки и льготы были официально задекларированы, а средства Консервативной партии не используются для оплаты ремонта.

Как передаёт издание Bloomberg, лидер оппозиции Кейр Стармер трижды просил его сказать, кто оплатил первоначальный счет за работы, но Джонсона отказался комментировать.

СМИ также обнародовали информацию, что ремонт стоит 200 тысяч фунтов стерлингов.

После этого министры заявили, что Джонсон сам заплатил за работу, однако источник средств остаётся неизвестным и вызывает много вопросов.

На данный момент планируется проверить, какие транзакции, связанные с ремонтом на Даунинг-стрит 11, попадают под действие правил, надзор за соблюдением которых осуществляет Избирательная комиссия, и были ли эти средства задекларированы должным образом.

Добавим

Ранее Джонсон заявил, что не будет вмешиваться в скандал, разгоревшийся вокруг британской королевской семьи после того, как жена принца Гарри Меган Маркл обвинила ее членов в расизме.