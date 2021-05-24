Суд у Єгипті відмовився розглядати позов щодо компенсації збитків, завданих блокуванням Суецького каналу

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Влада та власник судна сперечаються, хто винен у тому,що контейнеровоз Ever Given опинився на мілині в каналі, що з’єднує Середземне море і Червоне море, і скільки компенсації слід виплатити.

Апеляційна палата Ісмаїльського господарського суду передала справу до суду нижчої інстанції для вирішення питання щодо законності захоплення судна до врегулювання позову про компенсацію між адміністрацією Суецького каналу та ТОВ “Шойє Кісен Кайша”, японським власником судна.

Нагадаємо

Власник судна Ever Given вважає, що Суецький канал винен у його заземленні і хоче 100 тис. доларів компенсації.

Гігантське судно Ever Given сіло на мілину в Суецькому каналі, одній з найважливіших водних артерій світу, 24 березня через погіршення видимості на тлі піщаної бурі і несприятливих погодних умов. Це призвело до блокування руху по каналу. У заторі опинилися сотні судів, зокрема нафтові і СПГ-танкери.

Щоденний збиток через інцидент в Суецькому каналі світовій економіці склав мільярди доларів. Зокрема, щоденні збитки Єгипту оцінюються в 12-14 мільйонів доларів, а збитки, що завдала глобальної торгівлі — близько 10 млрд доларів.

З тих пір судно утримувалося в озері між двома ділянками каналу, оскільки Адміністрація Суецького каналу (SCA) вимагає позову в розмірі 916,5 мільйонів доларів проти японського власника Шойє Кісена.