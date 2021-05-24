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Суд в Египте отказался рассматривать иск об компенсации ущерба, нанесенного блокировкой Суэцкого канала

Киев • УНН

 • 15786 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Египетский апелляционный суд заявил, что ему недостаточно юрисдикции рассматривать иск о причиненных убытках Суэцкому каналу. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Суд в Египте отказался рассматривать иск об компенсации ущерба, нанесенного блокировкой Суэцкого канала

Детали

Власть и владелец судна спорят, кто виноват в том, что контейнеровоз Ever Given оказался на мели в канале, соединяющем Средиземное море и Красное море, и сколько компенсации следует выплатить.

Апелляционная палата Исмаильського хозяйственного суда передала дело в суд низшей инстанции для решения вопроса о законности захвата судна к урегулированию иска о компенсации между администрацией Суэцкого канала и ООО “Шойе Кисена Кайша”, японским владельцем судна.

Напомним

Владелец судна Ever Given считает, что Суэцкий канал должен в его заземлении и хочет 100 тыс. долларов компенсации.

Гигантское судно Ever Given село на мель в Суэцком канале, одной из важнейших водных артерий мира, 24 марта из-за ухудшения видимости на фоне песчаной бури и неблагоприятных погодных условий. Это привело к блокированию движения по каналу . В пробке оказались сотни судов, в том числе нефтяные и СПГ-танкеры.

Ежедневный ущерб из-за инцидента в Суэцком канале мировой экономике составил миллиарды долларов. В частности, ежедневные убытки Египта оцениваются в 12-14 миллионов долларов, а урон, нанесенный глобальной торговли — около 10 млрд долларов.

С тех пор судно удерживалось в озере между двумя участками канала, поскольку Администрация Суэцкого канала (SCA) требует иска в размере 916 500 000 долларов против японского владельца Шойе Кисена.

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