Суд у справі MH17: з годинною затримкою стартував третій день слухань
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Суд у Нідерландах у четвер, 5 листопада, продовжив судові слухання у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року, однак, з годинною затримкою, передає кореспондент УНН.
Так, судове засідання не могло розпочатися "через технічні проблеми", повідомили у суді. Таким чином, відновилися слухання лише після 12 години за Києвом, хоча старт був запланований об 11 годині.
Сьогодні, як і напередодні, виступає сторона захисту обвинуваченого Олега Пулатова.
Напередодні сторона захисту попросила провести кілька десятків опитувань свідків, зокрема висловивши бажання розпитати у справі заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко і голови МВС Арсена Авакова.
Нагадаємо, раніше на цьому тижні в суді в Нідерландах показали відео з інтерв'ю, проведеного адвокатами підозрюваного в катастрофі малазійського Boeing рейсу MH17 Олега Пулатова.
17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідної установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019 го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.
Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.