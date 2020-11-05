Суд по MH17: с задержкой на час стартовал третий день слушаний
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Суд в Нидерландах в четверг, 5 ноября, продолжил судебные слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года, однако, с задержкой на час, передает корреспондент УНН.
Так, судебное заседание не могло начаться "из-за технических проблем", сообщили в суде. Таким образом, возобновились слушания только после 12:00 по Киеву, хотя старт был запланирован в 11:00.
Сегодня, как и накануне, выступает сторона защиты обвиняемого Олега Пулатова.
Накануне сторона защиты попросила провести несколько десятков опросов свидетелей, в частности выразив желание расспросить по делу заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и главы МВД Арсена Авакова.
Напомним, ранее на этой неделе в суде в Нидерландах показали видео с интервью, проведенного адвокатами подозреваемого в катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова.
17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.