Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід Павловському
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому помічнику нардепа Ігорю Павловському, обвинуваченого у справі Катерини Гандзюк, за підозрою у керівництві злочинною організацією. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі суду.
“Засідання призначене на сьогодні о 15:00”, — сказали в пресслужбі.
Як повідомляв УНН раніше, співробітники Служби безпеки України у співпраці з Офісом генпрокурора затримали колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського за підозрою у керівництві злочинною організацією. Ця особа проходить як обвинувачений у справі Катерини Гандзюк.
Нагадаємо, у Херсоні та області проходила спецоперація щодо ліквідації діяльності злочинної організації, повідомлено про підозру її керівнику, а також розпочато низку обшуків для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Також повідомлялося, що під час спецоперації на Херсонщині щодо припинення діяльності злочинної організації, керівник якої фігурує у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, проведено понад 30 обшуків, підозру оголосили 9 людям.