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Суд розпочне розгляд справи по суті щодо Лавриновича 17 жовтня

Суд розпочне розгляд справи по суті щодо Лавриновича 17 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Подільський районний суд Києва призначив до розгляду по суті кримінальне провадження щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича на 17 жовтня. Про це повідомляється на сайті суду, передає УНН.

Як зазначається на офіційному сайті суду, засідання у справі призначене на 15:20 17 жовтня.

Кримінальне провадження слухатиме колегія суддів за участю суддів Отвіновського, Бородія та Зубця.

Нагадаємо, 17 квітня 2018 року захисту екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича вручили обвинувальний акт у справі повернення до Конституції 1996 року. 

Обвинувальний акт щодо Лавриновича, який обвинувачується у вчиненні за попередньою змовою дій, направлених на захоплення колишнім президентом України державної влади (ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України), скерували  до суду 18 квітня. 

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