Суд розпочне розгляд справи по суті щодо Лавриновича 17 жовтня

Як зазначається на офіційному сайті суду, засідання у справі призначене на 15:20 17 жовтня.



Кримінальне провадження слухатиме колегія суддів за участю суддів Отвіновського, Бородія та Зубця.



Нагадаємо, 17 квітня 2018 року захисту екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича вручили обвинувальний акт у справі повернення до Конституції 1996 року.



Обвинувальний акт щодо Лавриновича, який обвинувачується у вчиненні за попередньою змовою дій, направлених на захоплення колишнім президентом України державної влади (ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України), скерували до суду 18 квітня.