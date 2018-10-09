Суд начнет рассмотрение дела по существу в отношении Лавриновича 17 октября

Как отмечается на официальном сайте суда, заседание по делу назначено на 15:20 17 октября.



Уголовное производство будет слушать коллегия судей с участием судей Отвиновского, Бородия и Зубца.



Напомним, 17 апреля 2018 года защите экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича вручили обвинительный акт по делу возвращение к Конституции 1996 года.



Обвинительный акт в отношении Лавриновича, который обвиняется в совершении по предварительному сговору действий, направленных на захват бывшим президентом Украины государственной власти (ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины), направили в суд 18 апреля.