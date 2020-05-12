Суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
Так, суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд відмовив захисту у зміні територіальної підсудності при розгляді клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Нагадаємо, суддя Печерського районного суду Києва Галина Матійчук відмовила у відводі судді Олексія Соколова від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.