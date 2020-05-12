Суд начал заседание по избранию меры пресечения Януковичу

Так, суд начал заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отказал защите в изменении территориальной подсудности при рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, судья Печерского районного суда Киева Галина Матийчук отказала в отводе судьи Алексея Соколова от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.