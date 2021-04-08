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Суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу спільнику брата голови ОАСК Вовка

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу спільнику брата голови ОАСК Вовка - Юрію Донцю, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Донцю.

Доповнення

Прокуратура наполягає на застосуванні до Юрія Донця запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 14 млн гривень.

Суть справи

За інформацією НАБУ і САП, адвокати за 100 тис. доларів США обіцяли “вирішити” питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.

Їх було викрито 6 квітня 2021 року і затримано.

Під час обшуків у затриманих виявлено предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти - понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів - загалом понад 130 млн грн.

Брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, погорілого на хабарі у 100 тис. дол, відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування.

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