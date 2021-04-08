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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 43378 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 61584 просмотра

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Суд начал заседание по избранию меры пресечения сообщнику брата председателя ОАСК Вовка

Суд начал заседание по избранию меры пресечения сообщнику брата председателя ОАСК Вовка

Киев  •  УНН

 • 12149 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения сообщнику брата председателя ОАСК Вовка - Юрий Донцу, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Донцу.

Дополнение

Прокуратура настаивает на применении к Юрию Донцу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 14 млн гривен.

Суть дела

По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Их разоблачили 6 апреля 2021 года и задержали.

Во время обысков у задержанных обнаружены предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл., 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.

Брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс., отстранили от работы в Службе внешней разведки на период досудебного расследования.

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