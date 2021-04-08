Суд начал заседание по избранию меры пресечения сообщнику брата председателя ОАСК Вовка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения сообщнику брата председателя ОАСК Вовка - Юрий Донцу, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Донцу.
Дополнение
Прокуратура настаивает на применении к Юрию Донцу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 14 млн гривен.
Суть дела
По информации НАБУ и САП, адвокаты за 100 тыс. долларов США обещали "решить" вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.
Их разоблачили 6 апреля 2021 года и задержали.
Во время обысков у задержанных обнаружены предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства - более 3,7 млн долл., 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей - всего более 130 млн грн.
Брата председателя ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова, погоревшего на взятке в 100 тыс., отстранили от работы в Службе внешней разведки на период досудебного расследования.