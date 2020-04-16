Суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу Чорновол
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Тетяні Чорновол, підозрюваній у справі про підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану, передає кореспондент УНН.
Так, суд розпочав засідання щодо розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу Чорновол.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва відмовив у відводі судді Сергія Вовка від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому нардепу Тетяні Чорновол.
Нагадаємо, прокуратура наполягає на цілодобовому домашньому арешті для Чорновол.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.