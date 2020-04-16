Суд начал заседание по избранию меры пресечения Чорновол
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему нардепу Татьяне Чорновол, подозреваемой в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана, передает корреспондент УНН.
Так, суд начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Чорновол.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева отказал в отводе судьи Сергея Вовка от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения бывшему нардепу Татьяне Чорновол.
Напомним, прокуратура настаивает на круглосуточном домашнем аресте для Чорновол.
Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Чорновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины из-за поджога партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.
Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме проходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".