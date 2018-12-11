Суд РФ відхилив вимогу "Грінпіс" щодо заборони будівництва "Північного Потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Московський районний суд Санкт-Петербурга відмовився задовольняти скаргу екологічної організації "Грінпіс Росія" до компанії Nord Stream 2 - оператора будівництва газогону "Північний потік-2". Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Російське відділення міжнародної екологічної організації Greenpeace вимагало заборонити будівництво газопроводу „Північний потік-2“ на території природоохоронної зони — державного заказника „Кургальський“. Під час будівництва планується цілковито викорчувати ліс на території 3,7 кілометра, а також знищити рослинний покрив у смузі завширшки від 30 до 60 метрів, вказують екологи”, — йдеться у виданні.
Будівництво зашкодить життєвому середовищу тварин і рослин із Червоної Книги Росії й Ленінградської області, а також порушить “права невизначеного кола осіб на сприятливе довкілля”, аргументують екологи.
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“Серед кількох можливих маршрутів газопроводу Nord Stream 2 обрала найменш екологічний: через найцінніші ділянки природного заказника. Окрім того, компанія почала роботи у квітні, в сезон гніздування птахів, коли вони вкрай уразливі”, — вказано на сайті відділення Greenpeace у Росії.
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Збитки природі від будівництва газогону сягнуть 2,16 мільйона рублів, зазначають захисники природи.
Як повідомляв УНН, газогін “Північний потік-2” планують прокласти дном Балтійського моря із Росії до Європи в обхід України. Роботи мають завершити у 2019 році.