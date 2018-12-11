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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Суд РФ отклонил требование "Гринпис" о запрете строительства "Северного Потока-2"

Киев • УНН

 • 8643 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Московский районный суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворять жалобу экологической организации "Гринпис Россия" в компании Nord Stream 2 - оператора строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW .

Суд РФ отклонил требование "Гринпис" о запрете строительства "Северного Потока-2"

“Российское отделение международной экологической организации Greenpeace требовало запретить строительство газопровода „Северный поток-2“ на территории природоохранной зоны — государственного заказника „Кургальський“. Во время строительства планируется полностью выкорчевать лес на территории 3,7 километра, а также уничтожить растительный покров в полосе шириной от 30 до 60 метров, указывают экологи”, — говорится в издании.

Строительство повредит жизненной среде животных и растений из Красной Книги России и Ленинградской области, а также нарушит “права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду”, аргументируют экологи.

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“Среди нескольких возможных маршрутов газопровода Nord Stream-2 выбрала наименее экологический: через ценные участки природного заказника. Кроме того, компания начала работы в апреле, в сезон гнездования птиц, когда они крайне уязвимы”, — указано на сайте отделения Greenpeace в России.

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Ущерб природе от строительства газопровода составят 2,16 миллиона рублей, отмечают защитники природы.

Как сообщал УНН, газопровод “Северный поток-2” планируется проложить по дну Балтийского моря из России в Европу в обход Украины. Работы должны завершить в 2019 году.

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