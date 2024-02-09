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Суд продовжив тримання під вартою Дубінському

Суд продовжив тримання під вартою Дубінському

Київ • УНН

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Печерський районний суд Києва продовжив арешт народного депутата Олександра Дубінського до 8 квітня.

Печерський районний суд Києва продовжив до 8 квітня арешт нардепу Олександру Дубінському, передає кореспондент УНН.

"Клопотання задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Дубінському строком до 8 квітня 2024 року", - сказав суддя.

Доповнення  

У листопаді 2023 року Печерський районний суд Києва відправив під варту  нардепа Олександра Дубінського.

Нардепу Олександру Дубінському повідомили про підозру у державній зраді.

Додамо

10 листопада УНН повідомляв, що працівники ДБР завершили розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у службовому підробленні для виїзду за кордон. Як стало відомо УНН від джерел в правоохоронних органах, мова йде про нардепа Олександра Дубінського.

3 листопада Дубінському повідомили про нову підозру. Ідеться про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон.

6 листопада Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у незаконному переправленні осіб через кордон.

Як повідомляв УНН, обвинувачення у суді клопотало про обрання для нардепа Дубінського запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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