Суд продовжив тримання під вартою Дубінському
Київ • УНН
Печерський районний суд Києва продовжив арешт народного депутата Олександра Дубінського до 8 квітня.
Печерський районний суд Києва продовжив до 8 квітня арешт нардепу Олександру Дубінському, передає кореспондент УНН.
"Клопотання задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Дубінському строком до 8 квітня 2024 року", - сказав суддя.
Доповнення
У листопаді 2023 року Печерський районний суд Києва відправив під варту нардепа Олександра Дубінського.
Нардепу Олександру Дубінському повідомили про підозру у державній зраді.
Додамо
10 листопада УНН повідомляв, що працівники ДБР завершили розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у службовому підробленні для виїзду за кордон. Як стало відомо УНН від джерел в правоохоронних органах, мова йде про нардепа Олександра Дубінського.
3 листопада Дубінському повідомили про нову підозру. Ідеться про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон.
6 листопада Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у незаконному переправленні осіб через кордон.
Як повідомляв УНН, обвинувачення у суді клопотало про обрання для нардепа Дубінського запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.