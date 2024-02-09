Суд продлил содержание под стражей Дубинскому
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева продлил арест народного депутата Александра Дубинского до 8 апреля.
Печерский районный суд Киева продлил до 8 апреля арест нардепу Александру Дубинскому, передает корреспондент УНН.
"Ходатайство удовлетворить и продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей Дубинскому сроком до 8 апреля 2024 года", - сказал судья.
Дополнение
В ноябре 2023 года Печерский районный суд Киева отправил под стражу нардепа Александра Дубинского.
Нардепу Александру Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене.
Добавим
10 ноября УНН сообщал, что работники ГБР завершили расследование в отношении народного депутата Украины, который подозревается в служебном подлоге для выезда за границу. Как стало известно УНН от источников в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Александре Дубинском.
3 ноября Дубинскому сообщили о новом подозрении. Речь идет о подозрении в незаконной переправке лиц через границу.
6 ноября Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в незаконной переправке лиц через границу.
Как сообщал УНН, обвинение в суде ходатайствовало об избрании для нардепа Дубинского меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Суд продлил содержание под стражей Дубинскому
Печерский районный суд Киева продлил арест народного депутата Александра Дубинского до 8 апреля.
"Час діяти, Україно!": в Винницкой области возрождают гончарное ремесло
Гончарство возрождают в Жмеринке Винницкой области.
Оправдывал россиян и организовывал провокации в Киево-Печерской лавре: послушнику УПЦ (МП) объявили подозрение
Послушнику Киево-Печерской лавры сообщили о подозрении за оправдание вторжения России в Украину и восхваление российских лидеров и дискредитацию украинских воинов.
В футболе введут синюю карточку за нарушения: за что будут давать
IFAB планирует ввести синие карточки в футбольных соревнованиях, которые будут выдаваться за умышленное нарушение правил игры или несогласие, что приведет к 10-минутному отстранению от игры.
Чуть менее чем 100 детей остается в опасных районах Херсонщины
Чуть менее чем 100 детей остаются в населенных пунктах Херсонской области, которые постоянно обстреливают. Более 700 детей с семьями уже были оттуда эвакуированы.
Польский министр об импорте из Украины: необходима полная блокада в отдельных сферах, будем обращаться к ЕК с предложениями
Министр сельского хозяйства Польши заявил, что может понадобиться полная блокада определенных видов импорта из Украины и предложит Европейской Комиссии лимиты на импорт.
Новый пакет санкций ЕС к годовщине войны направлен против российских военных и технологических компаний - Euractiv
Ожидается, что ЕС введет новые санкции против российских технологических и военных компаний, в том числе поставляющих боеприпасы из Северной Кореи, в рамках 13-го пакета санкций, приуроченного ко второй годовщине вторжения россии в Украину.
Нацгвардейцы показали поражение FPV-дроном боевого российского танка Т-72
Военнослужащие Национальной гвардии Украины с помощью беспилотника обнаружили и уничтожили российский боевой танк Т-72, отразив попытку наступления.
ВАКС конфисковал активы российского олигарха Саввиди и его жены
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов российского олигарха Ивана Саввиди и его жены Кирияки.
Ким Чен Ын заявил, что имеет "законное право" уничтожить Южную Корею
Ким Чен Ын угрожал уничтожить Южную Корею и назвал ее "главным врагом" во время речи в честь основания северокорейской армии.