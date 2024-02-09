Суд продлил содержание под стражей Дубинскому

Печерский районный суд Киева продлил до 8 апреля арест нардепу Александру Дубинскому, передает корреспондент УНН.

"Ходатайство удовлетворить и продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей Дубинскому сроком до 8 апреля 2024 года", - сказал судья.

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В ноябре 2023 года Печерский районный суд Киева отправил под стражу нардепа Александра Дубинского.

Нардепу Александру Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене.

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10 ноября УНН сообщал, что работники ГБР завершили расследование в отношении народного депутата Украины, который подозревается в служебном подлоге для выезда за границу. Как стало известно УНН от источников в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Александре Дубинском.

3 ноября Дубинскому сообщили о новом подозрении. Речь идет о подозрении в незаконной переправке лиц через границу.

6 ноября Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в незаконной переправке лиц через границу.

Как сообщал УНН, обвинение в суде ходатайствовало об избрании для нардепа Дубинского меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.