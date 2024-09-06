Суд продовжив Шуфричу арешт до 4 листопада
Київ • УНН
Печерський суд Києва продовжив арешт нардепу Нестору Шуфричу до 4 листопада. Під час засідання Шуфрич скаржився на погане самопочуття, втратив свідомість, йому викликали швидку.
Печерський районний суд Києва продовжив арешт до 4 листопада народному депутату України IX скликання від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, якого звинувачують у державній зраді.
Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
Нардепу Шуфричу продовжили запобіжний захід, він перебуватиме під вартою до 4 листопада
Суспільне повідомляє, що сам Шуфрич скаржився на погане самопочуття, казав, що йому тяжко сидіти після операції, тому стояв під час засідання. До нього викликали швидку, згодом політик втратив свідомість.
Адвокат нардепа заявив, що рішення суду будуть оскаржувати.
Шуфрич написав заяву в ДБР на слідчих: "вісім місяців мене не оперували" 06.09.24, 13:22 • 24164 перегляди
Доповнення
Вчора, 5 вересня речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець спростувала інформацію про нібито смерть Нестора Шуфрича, яку розповсюдив Ігор Мосійчук.
4 вересня "Суспільне" повідомляло, що нардепу Шуфричу викликали лікарів до зали суду через погане самопочуття.
15 вересня 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.