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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября

Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 14:07  •  4573 просмотра

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Печерский суд Киева продлил арест нардепу Нестору Шуфричу до 4 ноября. Во время заседания Шуфрич жаловался на плохое самочувствие, потерял сознание, ему вызвали скорую.

Печерский районный суд Киева продлил арест до 4 ноября народному депутату Украины IX созыва от запрещенной партии «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

Нардепу Шуфричу продлили меру пресечения, он будет находиться под стражей до 4 ноября

- говорится в сообщении.

Суспільне сообщает, что сам Шуфрич жаловался на плохое самочувствие, говорил, что ему тяжело сидеть после операции, поэтому стоял во время заседания. К нему вызвали скорую, впоследствии политик потерял сознание.

Адвокат нардепа заявил, что решение суда будут обжаловать.

Шуфрич написав заяву в ДБР на слідчих: "вісім місяців мене не оперували" 6 сентября 2024, 10:22 • 22035 просмотров

Дополнение

Вчера, 5 сентября пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец опровергла информацию о якобы смерти Нестора Шуфрича, которую распространил  Игорь Мосийчук.

4 сентября «Суспільне» сообщало, что нардепу Шуфричу вызвали врачей в зал суда из-за плохого самочувствия.

15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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