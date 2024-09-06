Суд продлил Шуфричу арест до 4 ноября
Киев • УНН
Печерский суд Киева продлил арест нардепу Нестору Шуфричу до 4 ноября. Во время заседания Шуфрич жаловался на плохое самочувствие, потерял сознание, ему вызвали скорую.
Печерский районный суд Киева продлил арест до 4 ноября народному депутату Украины IX созыва от запрещенной партии «ОПЗЖ» Нестору Шуфричу, которого обвиняют в государственной измене.
Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.
Нардепу Шуфричу продлили меру пресечения, он будет находиться под стражей до 4 ноября
Суспільне сообщает, что сам Шуфрич жаловался на плохое самочувствие, говорил, что ему тяжело сидеть после операции, поэтому стоял во время заседания. К нему вызвали скорую, впоследствии политик потерял сознание.
Адвокат нардепа заявил, что решение суда будут обжаловать.
Шуфрич написав заяву в ДБР на слідчих: "вісім місяців мене не оперували" 6 сентября 2024, 10:22 • 22035 просмотров
Дополнение
Вчера, 5 сентября пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец опровергла информацию о якобы смерти Нестора Шуфрича, которую распространил Игорь Мосийчук.
4 сентября «Суспільне» сообщало, что нардепу Шуфричу вызвали врачей в зал суда из-за плохого самочувствия.
15 сентября 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.