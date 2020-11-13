Суд продовжив слухання у справі по катастрофі МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сьогодні продовжився процес розгляду справи щодо катастрофи малазійського Boeing рейсу МН17 на Донбасі. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку цієї справи у Twitter.
"Кримінальний процес МН17 триває з 10:00 за центральноєвропейським часом", - йдеться у повідомленні.
Так, у справі вже виступала сторона захисту обвинуваченого Олега Пулатова. А вже з 12 листопада розпочала надавати свої аргументи сторона обвинувачення.
Сторона захисту, зокрема, висловила бажання допитати у справі заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко і главу МВС Арсена Авакова.
Як повідомляв УНН, на минулому тижні у суді в Нідерландах показали відео з інтерв'ю, проведеного адвокатами підозрюваного у катастрофі малазійського Boeing рейсу MH17 Олега Пулатова.
Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-ій бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17. Підозрювані - троє громадян Росії і один - України: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".
Також нагадаємо, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня.