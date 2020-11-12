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У Нідерландах продовжилися слухання у справі MH17: виступає сторона обвинувачення

У Нідерландах продовжилися слухання у справі MH17: виступає сторона обвинувачення

Київ • УНН

 • 13372 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Нідерландах продовжився черговий раунд судових слухань у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі у липні 2014 року, передає кореспондент УНН.

"Суд продовжує слухання, відкладені 5 листопада. Жоден із обвинувачених не присутній", - сказав головуючий суддя Хендрік Стейнхаус на початку засідання.

Так, минулого тижня виступала сторона захисту обвинуваченого Олега Пулатова. Сьогодні обвинувачення має надати свої аргументи.

Нагадаємо, адвокати Пулатова протягом трьох днів зачитували, зокрема, список свідків, яких вони хотіли б повторно опитати у цій справі. Вимоги стосуються практично всіх свідків, свідчення яких вказані у розслідуванні Спільної слідчої групи. Захист також хоче допитати інших трьох підозрюваних - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського і Леоніда Харченка. Всього захист хоче передопитати кілька сотень людей.

Сторона захисту, зокрема, висловила бажання допитати у справі заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко і главу МВС Арсена Авакова.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні у суді в Нідерландах показали відео з інтерв'ю, проведеного адвокатами підозрюваного у катастрофі малазійського Boeing рейсу MH17 Олега Пулатова.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-ій бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Леонід Харченко і Олег Пулатов.

Також нагадаємо, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. 

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