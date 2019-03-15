Суд призначив засідання щодо виправлення описок у вироку Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Оболонський районний суд міста Києва призначив на 20 березня засідання щодо виправлення описок та роз’яснення рішення суду у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича. Про це журналісту УНН повідомила прес-секретар судової інстанції Інна Свинаренко.
"Справа була направлена до Київського апеляційного суду, була визначена колегія, яка вирішила, що все-таки необхідно, щоб ми (Оболонський райсуд – ред.) спочатку розглянули питання про виправлення описок, а потім, за результатами розгляду, направили назад до суду апеляційної інстанції", - зазначила Свинаренко.
Вона повідомила, що розгляд заяв Оболонським райсудом про виправлення описок та про роз’яснення рішення суду призначений на 20 березня на 9 годину ранку.
Як повідомляв УНН, Київський апеляційний суд повернув матеріали справи щодо державної зради колишнього президента України Віктора Януковича в Оболонський районний суд столиці для розгляду заяв про виправлення описок і роз’яснення вироку.
Зокрема, захист екс-президента просить виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації.
Крім того, захист просить виправити у резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, які підлягають стягненню з Януковича з 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн 20 коп.