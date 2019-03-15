Суд назначил заседание по исправлению описок в приговоре Януковичу

"Дело было направлено в Киевский апелляционный суд, была определена коллегия, которая решила, что все-таки необходимо, чтобы мы (Оболонский райсуд - ред.) сначала рассмотрели вопрос об исправлении описок, а затем, по результатам рассмотрения, направили обратно в суд апелляционной инстанции", - отметила Свинаренко.

Она сообщила, что рассмотрение заявлений Оболонского райсуда об исправлении описок и о разъяснении решения суда назначено на 20 марта на 9:00 утра.

Как сообщал УНН, Киевский апелляционный суд вернул материалы дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в районный суд столицы для рассмотрения заявлений об исправлении описок и разъяснения приговора.

В частности, защита экс-президента просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации.



Кроме того, защита просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича с 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн 20 коп.