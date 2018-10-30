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Суд пояснив, чому дав місяць Януковичу на підготовку до останнього слова

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Адвокату Олександру Горошинському достатньо одного місяця для того, щоб зареєструватися у російському міністерстві юстиції, щоб бути присутнім поруч із обвинуваченим у державній зраді екс-президентом Віктором Януковичем під час проголошення ним останнього слова перед вироком суду. Про це сьогодні під час судового засідання заявив головуючий у судовому процесі суддя Оболонського районного суду Києва Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.

“Суд запрошував обвинуваченого Віктора Федоровича Януковича прибути в суд, але він цим не скористався. Тому суд, керуючись статтею 6-ю Конвенції захисту прав та основоположних свод прав людини, ухвалив: забезпечити право виступу в суді з останнім словом Віктору Федоровичу Януковичу”, — сказав В.Дев’ятко.

Суд вважає, продовжив він, враховуючи заяви захисника Горошинського, що нормальна практика реєстрації іноземного захисника в Російської Федерації може тривати до місяця. Суд вважає, що 19 листопада є саме тим розумним терміном, за яким адвокат зможе або зареєструватися, або не зареєструватися. Якщо ні, то, на думку суду, це жодним чином не може вплинути на те, що засідання не відбудеться, оскільки, як зазначив суд, захисники Сердюк та Федоренко вже зареєстровані і зможуть захищати Віктора Федоровича Януковича на території Російської Федерації і зможуть представляти його інтереси під час його останнього слова.

Нагадаємо, суд визначив 19 листопада остаточною датою, коли В.Янукович зможе виступити з останнім словом.

Як повідомляв УНН, колегія суддів Оболонського районного суду Києва припинила виступ у судових дебатах адвоката обвинуваченого у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича Олександра Байдика і заявила про завершення стадії судових дебатів.

Так, від 13 вересня адвокат Байдик виступав у судових дебатах. Загальна тривалість його промови — кілька десятків годин.

Також нагадаємо, адвокат Януковича Олександр Горошинський 26 жовтня завершив свій виступ у судових дебатах. Варто зазначити, що виступ у дебатах адвоката Горошинського зайняв майже 50 годин загальної кількості.

Зазначимо, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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