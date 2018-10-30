Суд объяснил, почему дал месяц Януковичу на подготовку к последнему слову

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Адвокату Александру Горошинскому достаточно одного месяца для того, чтобы зарегистрироваться в российском министерстве юстиции, чтобы присутствовать рядом с обвиняемым в государственной измене экс-президентом Виктором Януковичем во время произнесения им последнего слова перед приговором суда. Об этом сегодня во время судебного заседания заявил председательствующий в судебном процессе судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

“Суд приглашал обвиняемого Виктора Федоровича Януковича прибыть в суд, но он этим не воспользовался. Поэтому суд, руководствуясь статьей 6-й Конвенции защиты прав и основных свод прав человека, постановил: обеспечить право выступления в суде с последним словом Виктору Федоровичу Януковичу”, — сказал В.Девятко.

Суд считает, продолжил он, учитывая заявления защитника Горошинского, что нормальная практика регистрации иностранного защитника в Российской Федерации может длиться до месяца. Суд считает, что 19 ноября является именно тем разумным сроком, согласно которому адвокат сможет либо зарегистрироваться, либо не зарегистрироваться. Если нет, то, по мнению суда, это никоим образом не может повлиять на то, что заседание не состоится, поскольку, как указал суд, защитники Сердюк и Федоренко уже зарегистрированы и смогут защищать Виктора Федоровича Януковича на территории Российской Федерации, а также представлять его интересы во время его последнего слова.

Напомним, суд определил 19 ноября окончательной датой, когда Янукович сможет выступить с последним словом.

Как сообщал УНН, коллегия судей Оболонского районного суда Киева прекратила выступление в судебных прениях адвоката обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Байдыка и заявила о завершении стадии судебных дебатах.

Так, от 13 сентября адвокат Байдык выступал в судебных прениях. Длительность его речи — несколько десятков часов.

Также напомним, адвокат Януковича Александр Горошинский 26 октября завершил свое выступление в судебных дебатах. Стоит отметить, что выступление в прениях адвоката Горошинского занял почти 50 часов общего количества.

Отметим, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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