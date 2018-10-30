Суд объяснил, почему дал месяц Януковичу на подготовку к последнему слову

КИЕВ. 30 октября. УНН. Адвокату Александру Горошинскому достаточно одного месяца для того, чтобы зарегистрироваться в российском министерстве юстиции, чтобы присутствовать рядом с обвиняемым в государственной измене экс-президентом Виктором Януковичем во время произнесения им последнего слова перед приговором суда. Об этом сегодня во время судебного заседания заявил председательствующий в судебном процессе судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.