Суд почав обирати запобіжний захід підозрюваним у справі Шеремета
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу військовій медсестрі Яні Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, передає кореспондент УНН.
Так, суд розпочав обрання запобіжного заходу для Дугарь.
Нагадаємо, прокуратура проситиме суд арештувати підозрюваних у справі Шеремета.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Як повідомлялося раніше, у службовій характеристиці військова медсестра Яна Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, характеризується позитивно.
Нагадаємо, сьогодні правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.