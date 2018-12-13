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Суд переніс розгляд справи Савченко через погане її самопочуття

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс на 17 грудня розгляд кримінального провадження стосовно народного депутат України Надії Савченко у зв’язку з тим, що вона погане себе почуває. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.

Суд переніс розгляд справи Савченко через погане її самопочуття

“Засідання відклали на 17 грудня 14 годину у зв’язку із заявою, яка надійшла до суду від Савченко”, — сказала вона.

За інформацією прес-служби, до суду надійшла письмова заява від Савченко, в якій вона просила перенести засідання суду, оскільки вона погано себе почуває.

Нагадаємо, народний депут України Надія Савченко, яка обвинувачується в державній зраді, припинила голодування.
Савченко почала сухе голодування 5 грудня.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Савченко до 23 грудня цього року.

Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР. 

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.

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